С начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Обстрелы зафиксированы вблизи Новотошковского, Светлодарска, Песок, Гнутово и Луганского.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях со стороны боевиков, используя координационный механизм.
С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.