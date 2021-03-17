С начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Новотошковского, Светлодарска, Песок, Гнутово и Луганского.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях со стороны боевиков, используя координационный механизм.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.