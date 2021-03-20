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Украина может не переходить на летнее время, объяснили в «Слуге народа»

20 марта 2021, 22:36

Украина может не переходить на летнее время, объяснили в «Слуге народа»

Украина может не переходить на летнее время даже после провала голосования за соответствующий закон в Верховной Раде. Окончательное решение должен принять Кабмин. Об этом рассказала народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По ее мнению, принятие закона о переводе часов провалилось скорее из-за отсутствия нардепов в зале.

«В принципе Кабмин может это урегулировать и сам, и издать соответствующее постановление. Я думаю, это в ближайшие дни предстоит выяснить, потому что до конца марта уже не так много времени», – сказала Кравчук.

По ее словам, вероятность перехода на летнее время остается, пока не будет окончательного решения Кабмина.

«Чем быстрее будет эта ясность для людей, тем лучше. Ведь надо же как-то это планировать не за день. Я вообще поддерживала бы этот законопроект. Хотя некоторые мои коллеги, особенно те, кто представляет округа на востоке Украины, говорили, что с точки зрения, что будет очень ранний восход солнца, то их избиратели сомневались насчет сохранения (зимнего – Ред.) времени. Для курортов Юга также имеет значение, чтобы был длиннее день – здесь пусть Кабмин окончательно определится, и так и сделаем», – резюмировала депутат.

По факту неподконтрольные Украине Донецк, Луганск и аннексированный Крым круглый год живут по московскому времени (UTC+3). Такой часовой пояс там установили подконтрольные России местные «администрации».

В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час. Если бы Верховная Рада приняла законопроект об отмене летнего времени, то эта разница сохранилась бы и в теплый период года, но парламент провалил голосование.

На символическую разницу во времени между неподконтрольными территориями и остальной Украиной обращал внимание и президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении. Тогда он призвал жителей Донбасса и Крыма «перевести часы назад».

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