Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении «Мотор Сичи» государству

Президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны о возвращении государству акционерного общества «Мотор Сич».



Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.



«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 (прилагается, для служебного пользования)», — говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Запорожское предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой и производством двигателей для самолетов и вертолетов.

На брифинге по итогам заседания СНБО 11 марта его секретарь Алексей Данилов заявил о принятии решения, согласно которому «Мотор Сич» будет возвращена государству.



После этого арестовал 100% акций «Мотор Сичи». Имущество компании передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Оно определит госкомпанию, которая будет управлять предприятием «Мотор Сич».