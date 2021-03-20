Шевченковский районный суд. Киева принял решение о наложении ареста на 100% акций АО «Мотор Сич» (Запорожье). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Имущество компании передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ведомство определит АО управляющую компанию, которая имеет госсобственность.



СБУ проводит досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям — относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ (ст. 14, 15, 111 и 113 УК) и по факту нарушений при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций (ст. 209, 212, 233 и 364 УК).



«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" — вопрос национальной безопасности», — прокомментировао председатель СБУ Иван Баканов.



АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, добавили в спецслужбе.

29 января 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкций против инвестора «Мотор Сичи» — гражданина Китая Ван Цзина. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций «Мотор Сичи».