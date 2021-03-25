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В «ДНР» напомнили, кому могут запретить выезд из ОРДО

25 марта 2021, 10:40

В «ДНР» напомнили, кому могут запретить выезд из ОРДО

Группировка «ДНР», помимо общих ограничений в связи с коронавирусом, может запрещать выезд за пределы подконтрольной ей территории должникам. Об этом сообщает «минюст ДНР».

Там напомнили, что ограничение на выезд является «одной из мер принудительного воздействия на должника, который не исполняет решение суда или же других органов (должностных лиц)».

Чтобы оформить такой запрет, «судебный пристав» может обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица до выполнения обязательств по решению.

В частности, через «границы» могут не выпускать должников, которые уклоняются от уплаты алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца; имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением при условии, что сумма задолженности превышает 10 000 российских рублей (3774 гривны по местному курсу валют).

Также «ДНР» ограничивает выезд должников, которые не выполняют требования неимущественного характера, иные требования, если сумма задолженности по «исполнительным документам» составляет 30 000 рублей (11 320 гривен) и более.

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