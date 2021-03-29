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Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады. Первое посвятят Донбассу

29 марта 2021, 14:52

Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады. Первое посвятят Донбассу

Верховная Рада во вторник, 20 марта, может провести три внеочередных заседания и на первом из них рассмотрит заявление парламента, осуждающее обострение на Донбассе. Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Только что комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующие постановление и заявление Верховной Рады, в котором она осуждает обострение на фронте на Донбассе, и провокации со стороны Российской Федерации, и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины», — рассказала Кравчук.

По ее словам, как только проект постановления будет зарегистрирован, «Слуга народа» начнет сбор подписей, чтобы во вторник парламент рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании, «чтобы Рада начала свой рабочий день с голосования за эти постановление и заявление».

«Поэтому очень вероятно, что мы завтра свою работу начнем не в 13:00, а в 12:30, и в целом действительно будет три внеочередных заседания», — резюмировала Кравчук.

В минувшую пятницу, 26 марта, на Донбассе от обстрела погибли четверо украинских военных.

Ранее ожидалось, что парламент проведет два внеочередных заседания — по инициативе депутатов и президента. В частности, депутаты планируют принять постановление, которое осудит события по Офисом президента 20 марта.

На индицированном президентом заседании, как ожидается, нардепы рассмотрят предоставление помощи предпринимателям из-за локдауна и разблокируют «большую приватизацию».

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