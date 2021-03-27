В так называемом «МИД» группировки «ЛНР» разъяснили порядок пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской на период действия ограничений по COVID-19, передают местные интернет-ресурсы.



Въезд и выезд людей, которые имеют регистрацию по месту жительства на подконтрольной «ЛНР» территории, осуществляется по документам, подтверждающим прописку, не чаще одного раза в месяц.



Как уверяют в «ведомстве», чтобы выехать с контролируемой «ЛНР» территории и вернуться, таким людям не нужно подавать никакие заявки. Основанием для въезда является наличие «паспорта ЛНР» или паспорта гражданина Украины с регистрацией на территории, которая временно контролируется «ЛНР».



Людей с пропиской на подконтрольной украинской власти территории «ЛНР» пропускает на въезд по таким основаниям:

- для лечения;

- для учебы;

- необходимость постороннего ухода за близким родственником;

- в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица;

- для получения денежной помощи отдельными категориями граждан в рамках «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса».



«Других обстоятельств, при которых можно проехать в ЛНР без прописки на территории республики, не предусмотрено», – подчеркивается в сообщении.



Списки, по которым «ЛНР» пропускает на въезд людей, не зарегистрированных на подконтрольной ей территории, формирует рабочая группа на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда.



Как уверяют в «МИД ЛНР», для подачи заявки, если причина въезда соответствует перечисленным основаниям, нужно отправить пустое письмо на адрес электронной почты [email protected]



Придет автоответ, содержащий ссылку на анкету, которую нужно скачать и заполнить на русском языке. Заполнить анкету нужно в текстовом редакторе (не рукописно). Это должен быть редактируемый файл (его не нужно сканировать или фотографировать). Нельзя допускать опечаток, даже одна неправильная буква в имени станет причиной отказа в рассмотрении заявки.



В анкете нужно заполнить все графы. Например, если у вас id-паспорт, в нем не указано место регистрации/прописки. Тогда в анкете в соответствующей графе нужно написать «в паспорте не указано», нельзя оставлять графы пустыми. Обязательно нужно указать в анкете номер телефона человека, который въезжает на территорию, контролируемую «ЛНР».

Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или качественные фото документов и справок. Если скан-копии документов будут плохого качества или маленького размера, заявку могут не принять. Разрешение фотографий должно быть не менее 640*480 пикселей. Скан-копии и фото можно прислать отдельными прикрепленными файлами или в архиве, но нельзя вставлять в «тело» письма или заявки.



При отправке заполненной анкеты и документов в поле «Тема письма» нужно указать полностью на русском языке фамилию, имя и отчество человека, который собирается въехать на контролируемую «ЛНР» территорию (другую информацию писать не нужно). В ответ на ваше письмо вам снова придут ссылки на скачивание анкеты. Их заполнять не нужно – это письмо сгенерировано почтовым клиентом и приходит автоматически.



В течение трех рабочих дней после отправки заявки вам должно прийти на электронную почту (с которой отправляли заявку) уведомление, что заявка принята к рассмотрению. С этого момента ваша заявка находится на рассмотрении рабочей группы, а указанная причина и подтверждающие документы, приложенные к заявке, проходят проверку, которая занимает не менее 14 рабочих дней.



После рассмотрения вашей заявки оператор рабочей группы уведомит вас на электронную почту с которой поступала заявка. В письме будут указаны даты, когда заявитель сможет пересечь временный пропускной пункт «Станица Луганская». Обычно это период из двух или трех дней (можно выбрать любой день).



Если в указанный в письме срок вы не пересечете пункт пропуска, то заявку нужно будет подавать заново и снова ждать, пока ее рассмотрит рабочая группа.



Есть только один вариант, когда заявку заново подавать не нужно – проблемы со здоровьем, которые помешали переходу. В таком случае нужно взять справку из медицинского учреждения и направить ее на адрес [email protected] В письме нужно указать дату, когда вы не смогли пересечь контрольно-пропускной пункт и по какой причине, напишите, что просите назначить новую дату перехода. Далее ждите ответное письмо с новой датой перехода.



После пересечения линии соприкосновения «ЛНР» требует соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты (перчатки и маски). Также по прибытию нужно обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.

В Луганской области ежедневно работает пешеходный КПВВ «Станица Луганская».



«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».