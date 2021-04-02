С начала 2021 года 65 организаторам «референдума» 2014 года на Донбассе сообщено о подозрении. Еще 30 уже осуждены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.



Следователи СБУ установили, что в апреле 2014 года фигуранты добровольно способствовали проведению противоправного голосования о создании так называемой «Л-ДНР».



«Вопреки законодательству Украины на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении фейкового волеизъявления и выделении помещений для голосования. Руководители и члены "избирательных комиссий" обеспечивали организацию псевдореферендума и подсчет "результатов"», – говорится в материалах СБУ.



Среди подозреваемых – депутаты Мироновского поселкового совета, жители Лиманского района Донецкой области, «судья Октябрьского районного суда Луганска ЛНР», «депутат народного совета ЛНР III созыва», депутат Станично-Луганского районного совета VI созыва, «заместитель главы администрации города Антрацит и Антрацитовского района».



Также суд признал 30 фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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