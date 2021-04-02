Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится сегодня, 2 апреля, во второй половине дня. Эту информацию подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».



При этом он отказался назвать темы заседания. «Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что темами сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, будут о безопасности и наведению справедливости в стране», — подчеркнул Тимошенко.



Как указано на сайте ОП, брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания, ориентировочно, состоится в 18:30.



На заседании 19 марта СНБО ввела санкции против ряда бывших чиновников Украины, в частности, бывшего президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, а также против 19 компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых.