Президент США Джо Байден заявил, что в борьбе с коррупцией США и Украина – «братья по оружию». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он раскрыл содержание сегодняшнего разговора, который состоялся между ним и президентом США.
«Вспомнив события 6 января в США, президент Байден отметил, как важно для США и Украины сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов», – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что в ходе разговора отмечалась и поддержка продолжения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда.
«По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина – братья по оружию», – отметил Зеленский.
Также президент Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России.
Кроме того, лидеры стран говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите президента Байдена в Украину.
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