Президент США Джо Байден заявил, что в борьбе с коррупцией США и Украина – «братья по оружию». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.



Он раскрыл содержание сегодняшнего разговора, который состоялся между ним и президентом США.



«Вспомнив события 6 января в США, президент Байден отметил, как важно для США и Украины сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов», – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе разговора отмечалась и поддержка продолжения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда.



«По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина – братья по оружию», – отметил Зеленский.



Также президент Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России.



Кроме того, лидеры стран говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите президента Байдена в Украину.