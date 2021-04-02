Офис президента Украины и Белый дом подтвердили, что сегодня состоялся первый телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.



На сайте Белого дома указали, что Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».



Кроме того, Байден в телефонном разговоре с Зеленским заверил его в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.



«Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины», — рассказали в Вашингтоне.



О поддержке Байденом проводимых в Украине реформ заявил и глава ОП Андрей Ермак. «По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут», — отметил Ермак в комментарии «Интерфакс-Украина».



Байден и Зеленский также обсудили «важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии» в регионе, добавил Белый дом.