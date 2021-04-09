Франция признает Россию агрессором по отношению к Украине и считает, что именно позиция РФ мешает двигаться к достижению мира. Об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.



Он прокомментировал недавний разговор лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.



Лидеры двух основных держав Европейского Союза подверглись критике за то, что 30 марта обсудили с Путиным ситуацию в Украине без участия президента Украины Владимира Зеленского. Критики утверждали, что эти трехсторонние разговоры подорвали Украину и даже Европейский Союз. А американский генерал в отставке Бен Ходжес дал крайне резкую оценку призыву Германии и Франции к обеим сторонам ослабить эскалацию боевых действий. «Это одно из самых жалких заявлений, которые я когда-либо видел. Приравнивать украинскую сторону к агрессии Кремля, призывая обе стороны "проявить сдержанность и деэскалацию", отвратительно. Это все равно, что призывать французских маки (партизан – Ред.) к деэскалации против оккупантов Вермахта во время Второй мировой войны», – заявил Ходжес.



Де Понсен отметил, что поскольку Франция и Германия являются странами-посредниками в «нормандской четверке» по урегулированию конфликта, «два посредника абсолютно правильно обсуждают с одной стороной. Мы сделали это с Путиным, мы сделаем то же самое с Зеленским. Это нормальная дипломатическая жизнь».



«Это часть нашей стратегии – держать линию открытой и добиваться хороших результатов для Украины, в частности, и для Донбасса», – сказал дипломат.



Он также добавил, что Франция согласовывала действия с Украиной и ЕС как до, так и после этого разговора.



Де Понсен пояснил, что совместным заявлением от 3 апреля, в котором Германия и Франция призывали стороны конфликта ослабить эскалацию боевых действий, две страны намеревались призвать вооруженные силы по обе стороны линии соприкосновения прекратить стрелять друг в друга и возобновить перемирие, достигнутое 20 июля 2020 года. Однако именно поддерживаемая Кремлем сторона не соблюдала режим прекращения огня, в результате чего с начала 2021 года погибло по меньшей мере 28 украинских военных, многие из них – за последний месяц.



Франция «не предает Украину», отметил посол, и не запуталась в том, кто виноват: Россия – агрессор, а Украина – его жертва. Более того, по его словам, Россия является самым большим препятствием на пути к миру.



«Проблема в России и отсутствии желания двигаться вперед. Понятно, что нас разочаровывает позиция России. Мы много раз говорили об этом публично», – сказал де Понсен.



Тем не менее, Франция в настоящее время не желает призывать к более жестким санкциям против Кремля, хоть и считает, что существующие санкции смягчать – не время.



Что касается перспективы вступления Украины в НАТО и предоставления ей Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ), посол Франции в Украине считает, что об этом еще рано говорить.



«Последним шагом стало усиление партнерского членства для Украины. Не пора ли сейчас обсудить ПДЧ? Я не знаю. Мы не ждем быстрого ответа на этот вопрос. Мы принимаем к сведению просьбу», – резюмировал де Понсен.

Читайте также: Встреча Зеленского с Макроном в Париже ожидается на следующей неделе