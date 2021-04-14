Растет заболеваемость в детсадах: В Донецкой ОГА рассказали о ситуации с ковидом в учреждениях образования

На Донетчине в обычном режиме обучаются всего 34,6 тысяч учащихся 190 учреждений общего среднего образования, большинство школьников переведены на дистанционное обучение. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева.



«Дистанционно получают образование 120 тысяч учеников 21 территориальной громады – это 278 учебных заведений. Ученики Славянской территориальной громады находятся на весенних каникулах», – сказала Сидашева.



Она отметила, что заболеваемость начала расти среди воспитанников детских садов.



«В девяти учреждениях дошкольного образования 1,1 тысяч воспитанников у нас находятся фактически тоже на дистанционном обучении, потому что есть случаи заболевания COVID-19», – сообщила директор департамента образования и науки.



Она добавила, что учащиеся профессионально-технического, высшего и предвысшего образования находятся на дистанционном обучении, а также на смешанной форме обучения. Однако в этих учреждениях тоже фиксируется динамика заболеваемости.



«Хочу сказать, что сегодня мы имеем заболеваемость по ученикам и преподавателям. За сутки 15 учеников заболели коронавирусом и есть также информация, что заболели 19 преподавателей. Всего на отчетную дату болеют 118 учеников и 214 учителей», – уточнила Татьяна Сидашева.

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