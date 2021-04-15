Коронавирус забрал еще 20 жизней в Донецкой области

За последние несколько дней коронавирусная болезнь COVID-19 унесла еще 20 жизней в Донецкой области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что 9 смертей произошли в Краматорской территориальной громаде, 2 — в Никольской ТГ, по 1 в Волновахской, Угледарской, Белозерской, Великоновоселковской, Удачненской, Покровской, Мангушской, Комарской и Константиновской.



Кроме того, за среду, 14 апреля, на Донетчине зафиксировали 961 заболевшего ковидом, среди которых 28 детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 69 968 случаев коронавируса. Из них 52 239 человек выздоровели, а 1 484 умерли. Продолжают болеть 16 345 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Всего в стране ковид диагностировали у 1 903 765 человек. Из них 1 453 766 пациентов выздоровели, а 38 658 случаев завершились летальным исходом.