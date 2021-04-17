Поссорились: В Мариуполе арендатор забил до смерти хозяина дома

В Мариуполе в результате конфликта между арендатором и владельцем частного дома произошла драка. Арендатор нанес хозяину смертельные травмы, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В пятницу, 16 апреля, в полицию Мариуполя поступило сообщение о драке на частном дворе.



На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний житель Мариуполя приехал к дому, который приобрел весной этого года. В это время в помещении находился 51-летний арендатор. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой арендатор нанес владельцу многочисленные удары самодельной битой. В результате полученных травм мужчина скончался в машине «скорой помощи».



По факту убийства открыто уголовное производство, фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания.



Местный телеканал «TV7 Мариуполь» сообщает, что задержанный – местный активист Александр Чушикин. Накануне в соцсети попало видео якобы нападения на дом, где проживал Чушикин с семьей. Активиста подозревают в умышленном убийстве.