ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Доломитного и Марьинки

Миссия ОБСЕ обнаружила новые противотанковые мины вблизи населенных пунктов Доломитное и Марьинка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 14 апреля беспилотник миссии впервые зафиксировал приблизительно 50 противотанковых мин в поле примерно в 1,6 км от поселка Доломитное. По оценке наблюдателей, все мины принадлежат Вооруженным силам Украины.



Кроме этого, в 2,5 км к западу от этих мин, зафиксировано не менее 84 противотанковых мин, установленных в поле и на южном крае дороги местного значения и около 60 новых противотанковых мин примерно в 1 км к востоко-юго-востоку. По оценке ОБСЕ, эти мины принадлежат вооруженным формированиям.



Также наблюдатели видели на окраине Марьинки две противотанковые мины: одну на дороге, а другую — на обочине той же дороги примерно в 600 м к востоку от улицы Геологической.