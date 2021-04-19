Аваков предсказал, что нападение на Украину не будет «легкой прогулкой» для РФ

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что России не стоит ждать «легкой прогулки» в случае нападения на Украину.



«Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину — не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия», — заявил министр во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения на Донбассе.



Глава МВД рассказал, что сегодня он посмотрел на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка «Азов». Также в фокусе внимания работа береговых служб системы МВД. «Поскольку побережья Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины», — пояснил Аваков.



Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.



«В ходе проверки мы выявили необходимость ряда административных решений с точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического. Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года — мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умений и ума удержать агрессора от резких действий», — отметил глава МВД.



Он добавил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.