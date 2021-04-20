Еще 15 жителей Луганщины скончались от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 188 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще 15 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 31, Рубежное, Белокуракинский и Меловской районы — по 2, Северодонецк — 46, Беловодский район — 10, Кормянский — 4, Марковский — 7, Новопсковский — 28, Попаснянский — 15, Сватовский — 10, Станично-Луганский — 11, Старобельский — 14, Троицкий — 6.



С начала пандемии зафиксировано 21 243 случая коронавирусной болезни. Из них 16 865 человек выздоровели, 640 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 65,7 (при пороговом 60).

За понедельник, 19 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 8 940 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 075 человек, а умерли — 367.