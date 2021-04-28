ГПСУ: РФ не начала отводить войска от границы с Донбассом

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.



«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», — сообщил он.



В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.



«Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», — отметил глава ГПСУ.



Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины еще рано.

23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы начиная с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.