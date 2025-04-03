На оккупированных территориях Украины массово уничтожаются религиозные общины

После частичной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей число религиозных организаций на этих территориях сократилось более чем вдвое — с 1967 до 902, сообщает издание «Новая газета Европа».



Под удар попали, прежде всего, общины, не подчиняющиеся Московскому патриархату. Так, приходы Украинской православной церкви, насильственно включённые в состав РПЦ, сократились в 1,4 раза. Количество протестантских церквей уменьшилось в 3,6 раза.



Полностью исчезли греко-католические и римско-католические приходы: из 49 греко-католических не осталось ни одного, а из 15 католических — лишь один продолжает существовать. Все приходы Православной церкви Украины также были ликвидированы.



Священнослужителей, оставшихся верными своим общинам, заставляют публично отрекаться от украинской идентичности и участвовать в кремлёвской пропаганде. Те, кто отказывается, подвергаются преследованиям: арестам, похищениям, насилию, депортациям. Некоторые были убиты.



Церкви передаются под контроль РПЦ или используются оккупационными властями в административных целях. Таким образом, на захваченных территориях де-факто проводится масштабная «религиозная зачистка».



Согласно данным «Новой газеты Европа», за время оккупации количество независимых от Москвы религиозных общин уменьшилось в пять раз.