СБУ разоблачила «власть в изгнании», продвигающую путинский сценарий для Украины

Служба безопасности Украины собрала доказательства против группы украинских деятелей, которые из-за границы продвигают идею капитуляции и подконтрольного управления страной. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Подозреваемые скрываются в России и называют себя «единственной легитимной властью» Украины, фактически реализуя стратегию Кремля, отметили в спецслужбе.



В состав псевдообразования вошли коллаборационисты, сбежавшие в Москву ещё до начала полномасштабного вторжения РФ. Возглавляет группу Дмитрий Василец — руководитель запрещённой партии «Держава», ранее заочно осуждённый за поддержку российской вооружённой агрессии.



К своей подрывной деятельности он привлёк:

Валентина Рыбина — адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене;

Александра Скубченко — медийного сподвижника Виктора Медведчука, ныне активного участника пропаганды на российских каналах;

Александра Семенченко — замглавы «Державы», скрывающегося в РФ;

Павла Онищенко — главу прокремлёвского объединения «Слобожанская сечь»;

Виктора Малафеева — пропагандиста, собирающего деньги на оружие для армии РФ;

Максима Шихалеева — пророссийского активиста в Крыму, поддержавшего аннексию полуострова в 2014 году.

По данным следствия, участники группы создали сайт, стилизованный под украинские государственные ресурсы, разработали фейковую копию портала «Дия» и инициировали «онлайн-референдум» о будущем Украины. Их целью было имитировать легитимное народное волеизъявление и подменить официальные каналы.



Кроме того, они получили от кураторов из Москвы задачу создать «представительства» в странах ЕС — как альтернативу украинским посольствам.



На днях члены этой группировки приняли участие в «форуме единства» в Москве, где также присутствовали депутат Госдумы, ультраправый идеолог Александр Дугин, блогеры и Z-пропагандисты. Темой встречи стала идея Путина о создании «переходной администрации» для Украины под внешним контролем России и США.



СБУ вручила фигурантам подозрения по статьям о насильственном изменении конституционного строя и захвате власти в составе организованной группы (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины). Работа по привлечению их к ответственности продолжается.