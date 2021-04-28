В Мариуполь доставили 6400 доз вакцин от ковида, привиться можно во всех районах города

В Мариуполь привезли вакцины от коронавируса / Фото: 0629

В Мариуполь доставили 6400 доз вакцины китайского производства «CoronaVac» и корейского производства «AstraZeneca», передает 0629.



Вакцины передали на базу Центра первичной медико-санитарной помощи №2, после чего их перераспределили во все центры первичной медико-санитарной службы. Таким образом, вакцинироваться можно будет в каждом районе города.



Вакцину «CoronaVac» в количестве 2400 доз распределят между маломобильными людьми, а также теми, кто за ними ухаживают. Эта вакцина поставляется в количестве 1 доза во флаконе, повторную прививку следует делать через 28 дней.



Вакцину «AstraZeneca» в количестве 4000 доз распределят между целевыми группами первого, второго и третьего этапа, начнут прививать мариупольцев старше 60 лет, а также работников коммунальных предприятий.

Но получить вакцину смогут и другие мариупольцы, прежде всего, если количество желающих вакцинироваться из первых трех целевых групп будет меньше, и вакцины останутся. Еще есть шанс стать «десятым пациентом». Флакон корейской вакцины содержит 10 доз. В случае, если кто-то из тех, для кого предназначена вакцина, передумает или не сможет прийти к назначенному времени, привить этой дозой могут любого желающего. В противном случае остаток вакцины испортится.



По словам директора ЦПМСП №2 Евгения Матвеева, запас вакцины на данный момент более чем достаточный. Чтобы стать в очередь на вакцинацию, нужно позвонить в ЦПМСП по месту проживания, либо на «горячую линию» или зарегистрироваться в приложении «Дія».



На данное время в городе вакцинировано 2300 человек.