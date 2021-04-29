От Авдеевки до севера области: На Донетчине ремонтируют трассу Мирноград – Гродовка

В Донецкой области идет капитальный ремонт трассы Мирноград – Гродовка в рамках программы «Большое строительство». Отремонтируют два участка общей протяженностью 14,41 км, собщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Эта дорога объединяет Авдеевку, Очеретино, Гродовку, Мирноград, Покровск, а также соединяет их с севером Донетчины и с соседними областями.



На выполнение работ из государственного бюджета выделена субвенция местным бюджетам на сумму более 394 миллионов гривен.



«На обоих ремонтных участках будет восстановлено покрытие проезжей части и частично усилена основа дорожной одежды (дорожного полотна – Ред.), установлен бортовой камень и тротуары, обустроены остановки пассажирского транспорта. Новые дорожные знаки и разметка будут иметь светоотражающие свойства», – написал Кириленко на своей странице в Facebook.



Он добавил, что вблизи Очеретино будет установлен комплекс габаритно-весового контроля.