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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 апреля

30 апреля 2021, 21:59

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области в результате осложнений от COVID-19 умерли еще 34 человека. За сутки лаборатории сообщили о еще 528 больных. С начала пандемии зафиксировано 79 594 случая COVID-19: 62 518 человек выздоровели, 1755 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 244 случаев заражения, 12 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 33 360 заболевших: 26 555 пациентов выписали, 2 528 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 236 новых случаев COVID-19. Девять человек умерли от осложнений. Всего — 23 450 случаев болезни: 18 798 человек выздоровели, 719 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано десять новых случая заболевания COVID-19 и два летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 4 316 случаев заболевания: 3757 пациентов выздоровели, 403 — умерли.

Политика

Шансы договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе сведены к минимуму, сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, причина такой ситуации — попытки российской стороны легализовать группировки «Л-ДНР».

Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Экономика

Группировка «ДНР» «национализировала» имущество украинских банков, расположенное на подконтрольной ей территории и списала долги с местных жителей, возникшие до 14 ноября 2014 года.

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