На Донетчине коронавирусом заразились еще 324 человека

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 324 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



106 случаев COVID-19 зафиксировано в Мариупольской громаде, 95 — в Константиновской, 92 — в Покровской, 14 — в Краматорской, 12 — в Селидовской, по 1 — в Мирноградской, Волновахской, Кураховской, Авдеевской и Очеретинской громадах. Это наибольшее количество новых случаев болезни, выявленных за минувшие сутки.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 81 108 случаев COVID-19. Из них 64 827 человек выздоровели, 1790 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 164 новых случаях коронавируса и 10 летальных случаях за сутки.

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли.