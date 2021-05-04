«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали еще у 164 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию выявленных случаев или другие подробности «ДНР» не называет. Утверждается только, что за сутки было проведено 263 исследования на COVID-19, из которых — 107 положительные. Еще у 57 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологическим путем.



Кроме этого, за сутки умерли 10 заболевших ранее.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 33 734 случая заболевания COVID-19. Из них 26 664 человека выздоровели, летальных случаев — 2551.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли.