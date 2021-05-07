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Более 18 тысяч семей переселенцев зарегистрированы как участники государственных жилищных программ

07 мая 2021, 15:42

Более 18 тысяч семей переселенцев зарегистрированы как участники государственных жилищных программ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кредитное учреждение для восстановления KfW (Германия) и Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начинают реализацию проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

С целью финансирования проекта правительством Германии через KfW предоставлен грант в размере 25,5 миллионов евро. Получателем средств является Минреинтеграции, исполнителем – Госмолодежьжилье.

«Жилищный вопрос является одним из наиболее острых социальных вопросов для внутренне перемещенных лиц, которые не могут решить его самостоятельно, без поддержки государства. Только в открытых электронных реестрах участников программ Госмолодежьжилья учитываются более 18 тыс. семей ВПЛ», – отметили в Минреинтеграции.

Там констатируют, что учитывая существующий уровень финансирования этих программ за счет бюджетных средств, вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц «остаются без должного ответа». Именно поэтому сотрудничество с KfW является важным как для ВПЛ, так и для государства в целом.

Кредиты переселенцам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых из расчета 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Для участия в программе будет сформирован отдельный реестр граждан на базе действующих, которые ведут региональные управления Госмолодежьжилья. При этом уже включенные в эти реестры переселенцы не будут исключены из них до момента фактического получения кредита.

28 апреля Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет гранта в сумме 25,5 миллионов евро, предоставленного Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

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