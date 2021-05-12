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В Украине могут появиться дополнительные бригады теробороны

12 мая 2021, 15:33

В Украине могут появиться дополнительные бригады теробороны

В Украине планируют формировать дополнительные бригады территориальной обороны. Об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» сообщил командующий территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Анатолий Баргилевич.

«У нас есть 24 бригады плюс Киев, то есть это 25 бригад территориальной обороны. Рассматривается вопрос, чтобы в тех населенных пунктах, которые являются ключевыми в вопросах национальной безопасности, формовать и разворачивать ещё бригады территориальной обороны. Их количество будет определено отдельным документом и обсуждено в дискуссиях», — сказал он.

Баргилевич уточнил, что численность бригад теробороны ограничена численностью ВСУ, и в целом составляет 580 кадровых военнослужащих.

«Планируется согласно с проектом закона об основах территориальной обороны иметь около 10 тысяч, что позволит выполнять задания и в случае возникновения угрозы развернуть систему территориальной обороны до необходимого количества», — уточнил он.

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