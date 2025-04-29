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Унижения, допросы, отказы: как проходит фильтрация в Шереметьево и почему украинцев не пускают в оккупацию

Светлана Кузминская
29 апреля 2025, 17:07

Унижения, допросы, отказы: как проходит фильтрация в Шереметьево и почему украинцев не пускают в оккупацию

Украинцы в «Шереметьево» Фото: соцсети Украинцы в «Шереметьево» Фото: соцсети

Все большему количеству украинцев, Россия отказывает в возможности приехать в их родные города, которые оккупировала. Меньше тех, кто готов рассказать о своем опыте визита в аэропорт Шереметьево. Кто-то из страха, кто-то из стыда.

Что делать тем, кто спасся от российской армии во время штурма или осады населенных пунктов? Как спасти имущество, которое зарабатывал всю жизнь в случае если оно чудом уцелело, несмотря на жестокие обстрелы и бомбежки? Как помочь родным и друзьям, которые по разным причинам остались в оккупации? Как, в конце концов, достойно похоронить близких, погибших в результате активных боевых действий, которые в лучшем случае были наскоро зарыты на клумбе или на детской площадке? Все эти вопросы день и ночь грызут людей, которых агрессия РФ выгнала из родного дома. И если одни твердо знают: чтобы там не происходило, для них сама попытка вернуться на оккупированную территорию является реальным риском для жизни, другие считают, что они, рядовые гражданские, имеют законное право пересечь границу со страной-агрессором, чтобы добраться до своих городов и сел.

Калитка к дому из проволоки и слез 

С начала полномасштабной агрессии украинцы бежали из оккупации на свободную территорию Украины и в государства Евросоюза через различные лазейки, которых становилось все меньше. Очень много людей спаслось через пропускной пункт в селе Васильевка Запорожской области, который был заблокирован в январе 2023 года. В Сумской области работал пункт пропуска с территории РФ: Колотиловка — Покровка, но из-за боевых действий в августе 2024 года он перестал пропускать людей. До октября 2023 года многие еще могли воспользоваться возможностью пересекать латвийско-российскую границу в двух пунктах пропуска «Педедзе» и «Лудонка». Вскоре и их закрыли.

Аэропорт «Шереметьево». Фото из соцсетей


С 16 октября 2023 года чрезвычайной проблемой для граждан Украины стало не только выехать с территории России, но и въехать в нее из так называемых «третьих стран», чтобы добраться до своих оккупированных городов и сел. Потому что с тех пор московский аэропорт Шереметьево является единственным проходом, узким и колючим, через которую так удобно просеивать украинцев!

Процедуры, ожидающие их на выходе из самолетов, уже хорошо известны: временное изъятие заграничного украинского паспорта, получение миграционной анкеты и бланка о добровольном согласии с действиями, проводимыми сотрудниками ФСБ. Ну, а потом — часы ожидания и прохождение жесткой фильтрации с тщательной проверкой всех имеющихся гаджетов, взятием отпечатков пальцев и ладоней, фотографированием в профиль/анфас и подробной беседой с представителями спецслужб. 

Каждый, кто намерен пройти эту фильтрацию, должен быть готовым к нескольким очень неприятным вещам. 

  1. К тому, что все личные контакты, сообщения, фотографии, лайки и посты в соцсетях будут придирчиво проверены. А также что за давно забытый смайлик под слоганом «Путин —  х...ло» и сообщение от тети о том, как в ее селе нехорошие русские разбомбили коровник, ты со стопроцентной вероятностью вернешься откуда приехал и будешь счастлив, что не задержали за терроризм.

  2. Тебя точно завернут, если твой телефон будет стерильным —  без активностей в соцсетях и с очень коротким, недавно созданным перечнем контактов, потому что это означает одно — тебе есть, что скрывать.

  3. Морально готовься к тому, что будешь вынужден осуждать действия украинского руководства и армии, а взамен одобрять «подвиги» оккупантов во время их «специальной военной операции». В этом пункте помехой может стать наличие моральных принципов, но пригодятся актерские качества и покерфейс, который поможет скрыть эмоции. Знающие люди говорят, что фсбшников не обманешь, но всегда бывают исключения.

Действительность такова, что многие люди, даже с откровенными пророссийскими взглядами, испытания эти не проходят. Потому что чем меньше «аборигенов» на захваченной земле, тем захватчикам спокойнее интегрировать ее в РФ. Как комментируют наблюдатели и правозащитники, россияне считают, что за три года так называемой «СВО» все более-менее лояльные к их стране украинцы уже вернулись в оккупацию, а те, что пытаются это сделать сейчас, или ненужный балласт, или скрытые враги.

«Скажу честно, в мои 66 лет мне уже все равно, какие флаги развеваются на улицах моего города, — признается Валентина Александровна из Волновахи. — У меня куча болячек, я устала от скитаний на чужбине и хочу домой, даже если там разруха. Но меня не пустили. Они сказали: «Где вы жили эти три года, туда и езжайте. Нечего вам в России делать» и поставили штамп о запрете на въезд до конца проведения СВО». 

Сегодня представительница российской пограничной службы Оксана Мищенко в одном из сюжетов на пропагандистском ТВ сообщила, якобы, в аэропорт «Шереметьево» с 16 октября 2023 года прибыло более 135 тысяч граждан Украины. Из них, согласно ее информации, 22% людей в РФ не пропустили (это примерно 30 тысяч). Причиной названо следующее: «в связи с наличием в отношении них компрометирующих сведений, указывающих на их причастность к иностранным спецслужбам, а также из-за личной деятельности, направленной на дискредитацию политического руководства и вооруженных сил РФ».

При этом, по данным из групп, где люди договариваются о перелетах и поездках, и по отзывам тех, кто проходил фильтрацию, реальный процент граждан Украины, которых не пропустили и депортировали, гораздо выше, чем озвученные официально цифры.

Скрин из видео

«Не спрашивай меня, как проходила фильтрация. Ты бы этого не выдержала»

С виду спокойный и сдержанный Борис Сергеевич, которому в марте 2022 года посчастливилось вместе с женой вырваться из Мариуполя, очень волновался перед поездкой в родной город. Находясь уже больше года за границей, он понимал, что это рано или поздно произойдет, потому что на малой родине остались старые и очень больные родители, а также родной брат со своей семьей. Первый раз мужчина собрался в дорогу в феврале 2023 года, когда от онкологии умирала 84-летняя мать. Он очень волновался, что не успеет побыть с ней хоть немного, подержать за руку, вспомнить дорогие для обоих мгновения жизни. Поэтому, все, что происходило в аэропорту Шереметьево после прибытия его самолета из Стамбула, для Бориса Сергеевича было, как во сне. Около 21:00 всех доставили в терминал. Граждан России и Беларуси отделили в одну очередь, иностранцев — в другую. На первичном пограничном контроле спрашивали откуда едешь и куда. А дальше — часы ожидания в компании людей с напряженным выражением лица и беспокойством в глазах. 

На такие неприятные процедуры, как сдача отпечатков пальцев или гаджетов на проверку, всегда законопослушный Борис Сергеевич почти не реагировал, потому что вообще никогда не спорил с властью, какой бы она ни была. А вот длительная беседа с сотрудником ФСБ его истощила, потому что тот без конца задавал вопросы, на которые уже получил ответы, но снова и снова продолжал «вкручивать болты в мозги».

Точно о чем шла речь, Борис Сергеевич так никому и не поведал. Даже жене. Сказал только: «Не спрашивай меня, как и что. Уверен: ты бы этого не выдержала».

И все же в тот раз мужчине повезло — его пропустили на территорию России, а дальше он по железной дороге, а потом на автобусе добрался до родного города. Почти месяц смог побыть с мамой, а когда она умерла, похоронил и поехал в обратном направлении.

Но через несколько месяцев на пороге смерти оказался отец, к которому Борис Сергеевич добраться не смог. В Шереметьево фильтрация стала еще жестче и по непонятным причинам мужчину дальше не пропустили с пометкой «до конца проведения Специальной военной операции». Излишне говорить, что он зря потратил на дорогу в Стамбул, а потом и в Москву более 20 тысяч гривен (а для пенсионера ВПЛ — это очень значительная сумма) да еще и вернулся обратно полностью опустошенный. 

В итоге отец умер и был похоронен без него. А через полгода агрессивная форма онкологии забрала и брата. Горюя за близкими, Борис Сергеевич живет надеждой, что сможет по окончанию войны навестить хотя бы их могилы.

«По сравнению с Грузией в Шереметьево все прошло легче»

42-летняя Алина, жившая с семьей до войны в одном из приазовских поселков, старается регулярно навещать родителей. Они не захотели покидать родной дом и скитаться на чужбине, так что между ними сейчас географическое расстояние более чем в тысячу километров.

«Первый раз я добралась до оккупированной территории через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Именно туда с другими украинцами нас доставил перевозчик, которого мы нашли на автостоянке в аэропорту Тбилиси. В ту поездку я отправилась одна, без детей, очень хотелось успеть на день рождения моего дорогого папы. На КПП мы были вынуждены долго ожидать фильтрации. Очень устали, потому что даже присесть было негде. В нашем микроавтобусе неожиданно собрались классные люди, которые моментально сдружились. Они —  даже бабушка в инвалидной коляске —  терпеливо ожидали меня четыре с половиной часа! В это время россияне жестко допрашивали, потому что нашли в списке контактов один, который им очень не понравился, то ли пограничника, то ли таможенника, потому что я до войны работала на железной дороге. А когда наконец отпустили, у меня начался нервный срыв, я плакала и не могла остановиться, потому что испугалась, что дальше не проеду и не смогу встретиться со своими родными».

Через год Алина была вынуждена ехать в свой оккупированный дом уже через аэропорт Шереметьево, куда она прилетела из Стамбула, рискнув взять в дорогу четверых своих детей. И на этот раз ее очень подвели старые рабочие контакты в телефоне.

«Они их все вытащили, распечатали и сотрудник ФСБ мне говорит: «У вас очень много контактов, которые запрещены. Я могу без проверки вас сразу развернуть и отправить обратно. Но вы с детьми. Поэтому, я называю контакт, а вы честно объясняете, откуда он». В итоге я прошла эту проверку, но понимаю, что мне просто повезло. Видимо, попала на какую-то необычно человечную смену. Слышала о многих случаях, когда и за меньшее отказывали в пересечении границы, или детей пропускали, а родителей — нет. Не знаю, что буду делать дальше. Боюсь, что скоро станет совсем невозможно ездить к родителям».

О тех, кто проехал и кто остался

Тема поездок домой —  одна из самых болезненных для внутренних переселенцев и беженцев за границу. Одна из причин —  судьба недвижимого имущества. Счастливцы, которые с этой проблемой не столкнулись, не поверят, что люди, у которых жилье уцелело, иногда завидуют тем, у кого от него даже камня не осталось. Странно? Нет! Потому что как бы ни было горько знать, что твое семейное гнездышко уничтожено, еще труднее принять, что в твою уцелевшую квартиру вселились чужие и, скорее всего, враждебные люди, которые будут отдыхать на твоем диване, выбросят на помойку дорогие тебе фотографии и детскую кроватку, где когда-то сладко сопел любимый малыш.

Чтобы не дать присвоить кому-то свое жилье, люди готовы рисковать и пусть временно, но ехать в оккупацию оформлять право собственности на жилье, согласно российскому законодательству. Многие мечтают потом это жилье продать, чтобы купить другое на подконтрольной Украине территории. 

Но эти планы совсем не нравятся оккупантам. Во-первых, жилье, оставленное беженцами, это отличный ресурс для коррупции и прямого обогащения для тех, кто имеет отношение к власти. А к тому же его можно забрать в государственную собственность, а потом раздавать чиновникам, силовикам, переселенцам из России и немножко местным, которые остались без крыши над головой.    

«Если на допросе признаетесь, что основная цель вашего возвращения в РФ  — оформить квартиру, то вас не пропустят. Скажут, возвращайтесь, где были, или вообще ничего не станут объяснять», —  учила своих знакомых Татьяна Петровна, которая уже несколько раз пересекала границу туда и обратно, поэтому считается экспертом по соответствующим вопросам.

Не очень пускают «на территорию РФ» и тех, кого по возрасту подозревают в том, что они рассчитывают оформить российскую пенсию.

«Одна уже очень пожилая женщина, моя соседка, вместе с мужем пыталась попасть в Луганскую область. Там у них есть небольшой домик, в котором они хотели доживать свой век. — Рассказывает Ольга Тимофеевна из Алчевского района. —  Жену пропустили, а ее 87-летнего мужа — нет, даже не знаю, какова их дальнейшая судьба».

Кстати, отказ во въезде пожилым людям —  это уже даже тренд, о котором переселенцы с грустью рассказывают друг другу и делятся в соответствующих чатах.

«В Шереметьево мою знакомую пропустили, а женщину-инвалида 2-й группы, с которой та ехала —  нет.  Процедура проверки для обоих была очень долгой».

«А из нашего дома где-то год назад ехали сын со старенькой мамой, ее пропустили, его нет, поэтому связь с женщиной оборвалась».

«Моя сваха только что вернулась из Шереметьева. Ее вернули обратно, только потеряла деньги и время. Плачет и говорит: «Это такое унижение!».

«Сестра с дочкой только недавно вернулись из своего неудачного путешествия. Ехали через Польшу в Беларусь, оттуда на самолет и в Шереметьево. Там не пропустили, сказали, что может после окончания СВО. Посадили на самолет в Беларусь и только там вернули паспорта. А дальше нужно было как-то самим добираться в Украину». 

«Критерии размыты, мы там нежелательные лица»

Между тем, чем дальше, тем ситуация становится сложнее. Достоверной статистики, скольких украинцев пропускают через Шереметьево, а скольких возвращают, в открытом доступе не найдешь. Но известно, что в этом году Федеральная служба безопасности Российской федерации начала массово запрещать украинцам въезд в страну на срок от 20 до 50 лет. Стоит также знать, что в случае отказа нет смысла через некоторое время повторять попытку, потому что высока вероятность получить «высшую меру» в 50 лет. 

Супругам-айтишникам из Мариуполя Веронике и Валерию, которые пытались с маленьким сыном посетить родной город, вообще вынесли вердикт, что они якобы угрожают национальной безопасности России. Прежде чем отправить их откуда приехали, у всех троих, как у отказников взяли образцы ДНК.

Муж с женой в отчаянии, говорят, что их кумовья давно вернулись и живут у себя дома, а им даже в гости поехать запретили:

«Принципы, по которым люди получают отказ, очень размыты. Мы знаем, что ФСБ фильтрует украинцев на предмет лояльности к РФ. Но мы совсем не демонстрировали своих политических взглядов. Хотя сдержаться было трудно, потому что собственными глазами видели, как в начале марта 2022 года после «дружеского визита» российского самолета горел наш любимый торгово-развлекательный центр Порт-сити и много жилых домов на микрорайоне».

Тема поездок и что кого ожидает при попытке протиснуться через узкую шереметьевскую калитку, время от времени звучит повсюду, где встречаются переселенцы. 

«Крестная мужа довольно легко отделалась в том Шереметьево. Как? Она такая мутная, что даже спрашивать не буду. — Рассказывает в центре “ЯМариуполь” одна женщина другой, пряча в сумку коробку с гуманитаркой. — На мой взгляд, есть два вида проехавших: одни там и останутся, другие, получив паспорт с курицей на обложке, будут постоянно посещать родственников и точно об этом не захотят рассказывать».

«В нашем общежитии тоже есть те, что пытались проехать на оккупированные территории.  Отвечает другая. Но говорить об этом не любят. Те, кого вернули, молчат, потому что неприятно вспоминать о давлении и унижении. А желающие повторить попытку боятся, что такие разговоры им могут помешать».

Юная Леночка, которая свой украинский паспорт получила после начала полномасштабной войны, а потом два года жила с родителями в немецком Штутгарте, не понимает старших родственников, мечтающих вернуться домой:

«Как им объяснить, что Мариуполя уже нет? Это совсем другой город, по улицам которого ходят какие-то непонятные пришельцы или придавленные обстоятельствами местные. Я общаюсь с подругой, которая пережила дома самые страшные месяцы войны и из-за старших родственников не может уехать. Она об этом мечтает день и ночь, и я очень хочу, чтобы у нее все получилось».

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