«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник поручил незаконному вооруженному формирования «Народная милиция ЛНР» организовать и провести военные сборы, в которых примут участие три тысяч резервистов. Об этом сказано в «указе» Пасечника.



Военные сборы должны быть проведены в период с 17 по 21 мая «в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».



Пасечник указал «призвать на военные сборы 3 000 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР», а также «привлечь к проведению военных сборов 198 единиц транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов».



Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся в ОРЛО поручено «обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов».



Пасечник поручил «Народной милиции» обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».



«Указ» вступил в силу 13 мая.