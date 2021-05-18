Минобороны: Украина планирует приобрести противоракетную систему наподобие израильского «Железного купола»

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы типа «Железного купола», который действует в Израиле. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на предприятие «Мотор Сич», передает «Укринформ».



Он отметил, что последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в Украине системы противоракетной обороны.



«"Железный купол"– один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», – сказал Таран.

Как известно, в последние недели развивается новый этап эскалации между Израилем и Сектором Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 7 дней боевики ХАМАС выпустили по Израилю 3100 ракет. В ЦАХАЛ отмечают, что это самое высокое количество ракет, которые пришлось отразить Израилю за всю историю страны. Большинство ракет, запущенных ХАМАС, перехватывает система «Железный купол», но некоторые все же достигают цели.



Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа. В общей сложности с 10 мая, по данным местных властей, в Секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.