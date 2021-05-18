Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минобороны: Украина планирует приобрести противоракетную систему наподобие израильского «Железного купола»

18 мая 2021, 20:33

Минобороны: Украина планирует приобрести противоракетную систему наподобие израильского «Железного купола»

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы типа «Железного купола», который действует в Израиле. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на предприятие «Мотор Сич», передает «Укринформ».

Он отметил, что последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в Украине системы противоракетной обороны.

«"Железный купол"– один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола"», – сказал Таран.

Как известно, в последние недели развивается новый этап эскалации между Израилем и Сектором Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 7 дней боевики ХАМАС выпустили по Израилю 3100 ракет. В ЦАХАЛ отмечают, что это самое высокое количество ракет, которые пришлось отразить Израилю за всю историю страны. Большинство ракет, запущенных ХАМАС, перехватывает система «Железный купол», но некоторые все же достигают цели.

Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа. В общей сложности с 10 мая, по данным местных властей, в Секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

Читайте также:

СМИ: Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из Сектора Газа

Еще по теме

Люди
Андрей Таран
Организации
Министерство обороны

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
18:36
«ЛНР» совместила военные сборы резервистов с тренировками «силовиков»
16:53
ОБСЕ зафиксировала более 20 «Градов» вне линий отвода на Луганщине
12:00
Пробка на выезде из Донецка, «забирают в комендатуру». Как «ДНР» проводит сборы резервистов
11:33
«ДНР» зарегистрировала 19 смертей и 165 новых случаев ковида. «ЛНР» — ни одного
09:56
Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ
09:24
В ОБСЕ сообщили о ранении девочки на военной базе «ЛНР»
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая
16:35
«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы
14:39
СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами
12:27
Жители ОРДЛО теперь могут получать свидетельства о рождении онлайн
10:30
Правозащитница: Боевики уверяют пленных в том, что Украина их забыла
09:14
«ЛНР» заявила о девяти заболевших и трех умерших от COVID-19
08:48
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
все новости
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
21:33
Со сдержанным оптимизмом: Резников о заседании ТКГ и вопросах,которые рассмотрят завтра
21:23
В Северодонецке произошел взрыв на детской площадке, ранен ребенок
21:02
В Краматорске строят спорткомплекс с двумя бассейнами
20:37
Арахамия ожидает, что Рада поддержит кандидатуру главного санврача Ляшко на должность министра здравоохранения
20:33
Минобороны: Украина планирует приобрести противоракетную систему наподобие израильского «Железного купола»
20:08
Новых кадровых изменений в Кабмине не будет до осени – Арахамия
19:35
В Краматорске показали участок, где построят дома для переселенцев
19:29
Эстония профинансирует восстановление лесов на Луганщине после пожаров
18:51
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18:36
«ЛНР» совместила военные сборы резервистов с тренировками «силовиков»
18:14
Обещал «договориться» в Верховном Суде: На Донетчине судью поймали на взятке
18:12
Штаб: Боевики трижды обстреляли позиции ООС, без потерь
18:01
Рада поддержала увольнение министра здравоохранения Степанова
17:38
В Славянске подросток забрался на крышу вагона поезда и получил удар током
все новости
ВИДЕО
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция