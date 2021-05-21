На Донетчине выявили 408 новых больных коронавирусом, умерли 19 человек

За минувшие сутки, 20 мая, в Донецкой области подтвердили еще 408 новых случаев инфицирования COVID-19. Из-за осложнений болезни скончались 19 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Всего с начала пандемии на Донетчине коронавирусом заболели 87 884 человека, из них 77 708 – выздоровели.



Сейчас 1 083 больных лечатся в больницах, 6 968 – амбулаторно.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 686 человек, вторую дозу – 498 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 43 941 человек, вторую — 1 884 человека.

За четверг, 20 мая, в Украине выявили 4 984 новых случая коронавируса — это примерно на 200 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 12 845 человек выздоровели, а умерли — 202 человека.