ОБСЕ потеряла беспилотник на Донетчине из-за глушения

Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли контроль над беспилотниками вблизи неподконтрольной правительству Веселой Горы Луганской области и Новой Марьевки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

21 мая патруль миссии запускал аппарат примерно в 3 км к востоку от н. п. Веселая Гора.



«С 10:10 до 10:17 БПЛА СММ подвергался воздействию помех сигналу во время полета над районом примерно в 150 м к западу от местоположения патруля; после этого команда Миссии потеряла пространственный контроль над ним», — говорится в отчете.



Команда миссии вернула БПЛА и покинула этот район. Отмечается, что указанный район находится возле блокпоста боевиков в 3 км от моста в Счастье.



Во время полетов беспилотника 23 мая у Новой Марьевки, аппарат подвергался воздействию помех сигналу, затем команда миссии потеряла пространственный контроль над ним.



«Команде СММ не удалось вернуть БПЛА; наблюдатели покинули этот район. Кроме того, указанный БПЛА подвергался воздействию помех сигналу во время 3 предыдущих полетов в этом районе», — говорится в отчете.