Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Сходка» в колонии: Криминальным авторитетам сообщили о подозрении

25 мая 2021, 14:12

«Сходка» в колонии: Криминальным авторитетам сообщили о подозрении

В Донецкой области пяти лицам сообщили о подозрении в проведении «сходки» криминальных авторитетов для координации преступной деятельности, распределения сфер влияния и доходов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«В феврале 2021 года на территории одного из учреждений исполнения наказаний Донецкой области состоялось преступное собрание... На так называемой сходке обсуждались вопросы изменения "смотрящего" за учреждением, наполнение "общака" и распределения из него незаконно полученных преступниками денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения розыскных действий установлено 4 участника «сходки» из числа лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении, в возрасте от 30 до 44 лет, а также 35-летнего жителя Донецкой области, который участвовал в собрании посредством мобильной связи.

«В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей», — подчеркивают в прокуратуре.

Еще по теме

Места
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокурора» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
10:01
«ЛНР»: Одна смерть от ковида и восемь новых случаев
23:23
Донбасс. Итоги недели 17 - 23 мая
10:57
В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ
10:29
«ДНР»: 216 заболевших COVID-19 и 23 умерших
09:21
«ЛНР» заявила о еще 25 заболевших COVID-19
21:15
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
10:46
«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях
09:51
«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем
19:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая
все новости
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
15:59
Катастрофа МН17: Очередное судебное заседание пройдет на месте реконструкции самолета
15:36
В Луганской области за сутки умерли 17 пациентов с ковидом
15:32
Начался ремонт трассы от границ Запорожской области до Мариуполя
14:58
В МОН рассказали о работе образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО
14:56
В Славянске умер депутат горсовета Павел Придворов
14:41
На Донетчине хотят построить новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности до 2027 года
14:12
«Сходка» в колонии: Криминальным авторитетам сообщили о подозрении
13:59
Зеленский внес в Раду законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ
13:26
В Кабмине подготовили постановление о выплате задолженности по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО
12:57
Спецпроект: Путеводитель по Кирилловке — и тишина, и круглосуточный кураж
12:25
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
12:02
В Донецкой области — 75 новых случаев ковида, 21 пациент скончался
11:43
Строительство казарм в Мариуполе: В хищении 11 млн гривен подозревают экс-чиновника Минобороны
11:07
В Украине все регионы перешли в «желтую» зону карантина
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция