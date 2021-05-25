«Сходка» в колонии: Криминальным авторитетам сообщили о подозрении

В Донецкой области пяти лицам сообщили о подозрении в проведении «сходки» криминальных авторитетов для координации преступной деятельности, распределения сфер влияния и доходов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«В феврале 2021 года на территории одного из учреждений исполнения наказаний Донецкой области состоялось преступное собрание... На так называемой сходке обсуждались вопросы изменения "смотрящего" за учреждением, наполнение "общака" и распределения из него незаконно полученных преступниками денежных средств», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во время проведения розыскных действий установлено 4 участника «сходки» из числа лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении, в возрасте от 30 до 44 лет, а также 35-летнего жителя Донецкой области, который участвовал в собрании посредством мобильной связи.



«В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей», — подчеркивают в прокуратуре.