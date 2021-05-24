У Зеленского отреагировали на инцидент с рейсом Rynair в Беларуси

В Офисе президента Украины расценивают воздушный инцидент с рейсом Афины-Вильнюс как проявление международного терроризма. Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, передает «Укринформ».



«Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске под сфальсифицированным предлогом "о минировании" и под конвоем военной авиации — это безусловный и демонстративный вызов современного мира», — отметил он.



Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что этот акт белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки.



«Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с миром. Оптимально — прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты», — отметил советник руководителя ОП.



По словам Подоляка, очевидно, что именно РФ в свое время готовила такой сценарий для Украины — «в виде несуществующей» спецоперации «с таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны».