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У Зеленского отреагировали на инцидент с рейсом Rynair в Беларуси

24 мая 2021, 12:48

У Зеленского отреагировали на инцидент с рейсом Rynair в Беларуси

В Офисе президента Украины расценивают воздушный инцидент с рейсом Афины-Вильнюс как проявление международного терроризма. Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, передает «Укринформ».

«Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске под сфальсифицированным предлогом "о минировании" и под конвоем военной авиации — это безусловный и демонстративный вызов современного мира», — отметил он.

Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что этот акт белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки.

«Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с миром. Оптимально — прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты», — отметил советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, очевидно, что именно РФ в свое время готовила такой сценарий для Украины — «в виде несуществующей» спецоперации «с таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны».

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