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В Украине ослабят карантин в сфере культуры и туризма

26 мая 2021, 21:07

В Украине ослабят карантин в сфере культуры и туризма

На заседании Кабинета министров в среду поднимался вопрос смягчения карантина в сфере культуры и туризма. С инициативой внести изменения в постановление правительства о карантинных ограничениях выступило министерство культуры и информационной политики.

Как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в своем телеграм-канале, он озвучил на Кабмине протокольное решение, наработанное совместно с Минздравом и МИД.

В частности, в зависимости от эпидемситуации и зонирования, предлагается следующее:

  • расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий;
  • позволить работать различным типам средств размещения;
  • снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины;
  • позволить пересечение границы гражданами определенных иностранных государств.

«Предварительно планируем, что эти или некоторые из этих пунктов будут действовать при условии отрицательного теста на COVID-19 или при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 у посетителей, организаторов и т.д.», – уточнил Ткаченко.

По его словам, сейчас уже сформированы детальные предложения по изменениям в постановление, и они согласовываются с министром здравоохранения Виктором Ляшко. В ближайшее время Минкульт рассчитывает на их рассмотрение правительством.

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