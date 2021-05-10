Кабмин собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа

Кабинет министров планирует продлить адаптивный карантин в Украине до августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».



По его словам, если до 24 августа прививки от коронавируса сделают «большинство людей», Кабмин рассмотрит варианты ослабления карантина.



«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.



Пока что адаптивный карантин в стране действуют до 30 июня.



Премьер считает, что адаптивная модель карантина дает результаты и возможности — если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если нет — регионы страны находятся в зеленой зоне. Когда правительство увидит, что пандемию удалось побороть, то карантин отменят, подчеркнул Шмыгаль.



«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели», — сказал глава правительства.



Шмыгаль также добавил, что Кабмин не планирует вводить общегосударственный локдаун. В случае необходимости карантин в отдельных областях будут усиливать, как это делали раньше.