Киев, Львов, Одесса: Завтра откроются первые центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине

В субботу, 29 мая, в Украине открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19 в трех городах – Киеве, Львове и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



Центры будут расположены:

– в Киеве на базе Международного выставочного центра;

– во Львове на базе стадиона «Арена Львов»;

– в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.



Эти центры будут работать в выходные дни. В них будут прививать записавшихся в лист ожидания вакцинации через приложение или сайт «Дія», а также через контакт-центр Минздрава.



«Прививки будут проводиться только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям», – предупреждают в Минздраве.



При этом выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации люди не смогут. То есть будет доступна та вакцина, которая есть в наличии. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech (Китай).



В Минздраве отмечают, что пилотные центры вакцинации помогут отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

По состоянию на 28 мая, в Украине сделали 1 116 006 прививок. Первую из двух доз получили 999 072 человека, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, – 116 934 человека.



С 24 февраля по 24 мая в Украине зарегистрировали всего 1436 случаев побочных эффектов после иммунизации от коронавируса, что составило менее 1%.