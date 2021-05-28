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Киев, Львов, Одесса: Завтра откроются первые центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине

28 мая 2021, 17:29

Киев, Львов, Одесса: Завтра откроются первые центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине

В субботу, 29 мая, в Украине открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19 в трех городах – Киеве, Львове и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Центры будут расположены:
– в Киеве на базе Международного выставочного центра;
– во Львове на базе стадиона «Арена Львов»;
– в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

Эти центры будут работать в выходные дни. В них будут прививать записавшихся в лист ожидания вакцинации через приложение или сайт «Дія», а также через контакт-центр Минздрава.

«Прививки будут проводиться только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям», – предупреждают в Минздраве.

При этом выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации люди не смогут. То есть будет доступна та вакцина, которая есть в наличии. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech (Китай).

В Минздраве отмечают, что пилотные центры вакцинации помогут отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

По состоянию на 28 мая, в Украине сделали 1 116 006 прививок. Первую из двух доз получили 999 072 человека, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, – 116 934 человека.

С 24 февраля по 24 мая в Украине зарегистрировали всего 1436 случаев побочных эффектов после иммунизации от коронавируса, что составило менее 1%. 

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