В посольстве заверили, что Азербайджан не пропускает товары из ОРДЛО и Крыма

Товары с временно оккупированных территорий Украины в Азербайджане считаются контрабандой, поэтому таможенные службы следят, чтобы такие грузы не попали на территорию страны. Об этом рассказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в эфире телеканала «Дом».



Он подчеркнул, что позиция Азербайджана по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины однозначна. Это касается как оккупации Россией Крыма, так и части Донбасса.



«Что касается Крыма, позиция тоже однозначна, что Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины. Притом, Азербайджанская сторона на всех уровнях делает всё возможное, чтобы не допустить каких-либо провокаций: от запрета ввоза и извлечения товаров (которые везут из Крыма, — ред.), скажем так, с неправильной символикой, до недопущения азербайджанцев в принятии каких-то предложений для выезда на территорию временно оккупированного Крыма и проведения каких-то там мероприятий», — сообщил Каневский.



Для выявления грузов с оккупированных территорий азербайджанские таможенники ориентируются, прежде всего, на подтверждение происхождения товаров от своих украинских коллег.



«Если украинская таможня не подтвердит, что данный товар поступает из Украины в Азербайджан , мы считаем его контрабандой», — добавил заместитель председателя Таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев.