СМИ: Литва лишила Шария статуса беженца

Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе процесса.



«Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича», — отметил собеседник издания.



По данным источника, 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.



Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Впервые политический блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля.



Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.