Кабмин предложил наложить санкции на 10 компаний и 6 человек за пропаганду агрессии РФ

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц из различных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.



Об этом сообщает пресс-служба министерства реинтеграции.



«Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ» — говорится в сообщении.



Санкции предлагается применить сроком на три года к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированных в восьми странах мира.



Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом в Украине, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы украинской территории. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.