В Госдуму внесли законопроект о репатриации украинцев и белорусов в Россию

В Государственную думу России внесли проект закона о репатриации, под нормы которого могут подпасть украинцы и белорусы. Текст документа, автором которого является депутат «Единой России» Константин Затулин, опубликован на сайте парламента, передает ТАСС.



В пояснительной записке Затулин называет отсутствие репатриационной составляющей «ключевым пробелом» государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ «соотечественников, проживающих за рубежом».



Законопроект содержит два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком.



При этом предлагается уточнить понятие «соотечественники», подразумевая под ними «лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ», а также лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории РФ. Речь идет о людях, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР, а также о выходцах из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, которые имели соответствующую гражданскую принадлежность и стали «гражданами иностранного государства или лицами без гражданства».



В перечень народов, исторически проживающих на территории РФ, по мнению Затулина, должны входить государствообразующий народ — русские, представители белорусского и украинского народов, «связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры», представители народов, проживающих в национально-территориальных образованиях на территории РФ и коренные малочисленные народы, а также «представители иных исторически проживающих на территории РФ народов».



Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в Россию и порядок получения вида на жительство. Отдельно оговаривается, что «для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием».