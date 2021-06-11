Боевику «Абхазу» дали условный срок

Член незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») признан судом виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу 10 тысяч рублей.



Соратников Авидзбы Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу оправдали с правом на реабилитацию.



Авидзба был задержан в Сухуми в марте текущего года.

Авиздба в прошлом – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке. Он имеет российское гражданство.



В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.



Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.



Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.



Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.