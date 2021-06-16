Сегодня браслеты можно увидеть не только на женских руках, их также охотно приобретают и носят с удовольствием представители сильной стати. Это неудивительно, ведь мужчины тоже стремятся привлечь к себе внимание со стороны противоположного пола. Шея и руки — именно те части тела, которые привлекают взоры девушек, поэтому их так хочется украсить и одновременно добавить образу элегантности и стиля.

Браслеты пользуются популярностью среди мужчин очень давно. Только раньше предпочитали купить широкие и массивные модели, они указывали на статус и положение в обществе своего обладателя. Такой аксессуар не каждый мог себе позволить. Магазин Укзолото отмечает, что сегодня все иначе — любой желающий может подобрать для себя лучший вариант украшения, независимо от уровня дохода, вкуса и предназначения. Мужские браслеты — изделия, которые помогают мужчине выглядеть стильно и привлекательно.



Ассортимент современных аксессуаров очень широкий. Не составит особого труда подобрать браслет, независимо от размера цены и других факторов. Он станет удачным вариантом в качестве подарка для любимого мужчины, брата или друга. Для этого необходимо только быть осведомленным о предпочтениях и приблизительно знать размер запястья одариваемого человека.



Материалы, используемые для изготовления мужских браслетов



На сегодняшний день самыми распространенными материалами, из которых делают представленные изделия, считаются:

Нержавеющая сталь — материал, доступный по стоимости, подходит для мужчины любого возраста и стиля. Такие браслеты имеют разнообразный выбор, декорируются различными способами. Служат долго при правильном уходе. Бусины, веревки. Такие аксессуары выбирает молодежь, а также творческие натуры. Кожа — наиболее популярный материал среди мужских браслетов. Кожаные модели качественные, стильные, правда, цена на многие из них высокие. Бывают с различными вставками, имеют разный декор, ширину и цвет. Каучук — элегантный материал, на руке смотрится изысканно и стильно. Керамика и карбид — твердый сплав, при помощи которого изделие долго сохраняет первоначальный вид. Его сложно согнуть или поцарапать.

Чтобы выбрать браслет, первоначально стоит определиться с его предназначением и стилем будущего обладателя. Важно понять, куда и с чем его придется носить и сочетать. Для ежедневного использования не рекомендуется отдавать предпочтение дорогим и строгим моделям, и, наоборот, на деловые встречи нельзя надевать яркие и броские браслеты, а также те, которые выглядят дешево.

Интернет магазин Ukrzoloto советует перед покупкой тщательно изучить характеристики каждой модели, ознакомиться с фото продукции популярных магазинов, а также сравнить их между собой.