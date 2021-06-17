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Участниками основной сессии ВНО на Донетчине стали более 12 тысяч человек

17 июня 2021, 16:25

Участниками основной сессии ВНО на Донетчине стали более 12 тысяч человек

В Донецкой области участие в основной сессии внешнего независимого оценивания – 2021 приняли более 12 тысяч человек. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в Краматорске.

«В Донецкой области в ВНО – 2021 приняли участие 12 213 человек, что составляет 77% от количества зарегистрировавшихся участников. С временно оккупированных территорий приняли участие в основной сессии ВНО 116 человек, зарегистрировались на дополнительную – 364», – сказала Сидашева.

Она отметила, что для проведения ВНО в области было создано 11 базовых округов проведения ВНО (Бахмут, Волноваха, Доброполье, Константиновка, Краматорск, Курахово, Мариуполь, Покровск, Селидово, Славянск, Торецк) и 81 пункт тестирования.

Учащихся организованно подвозили к пунктам тестирования. Все участники и пункты тестирования были обеспечены противоэпидемическими средствами.

Директор департамента сообщила, что первые результаты по химии участники ВНО уже получили до 4 июня, по остальным предметам итоги станут известны до 30 июня.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля, результаты будут размещены до 23 июля.

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