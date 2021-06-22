На КПВВ «Станица Луганская» проводится реконструкция

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» началась реконструкция. Об этом говорится в мониторинговом отчете о пересечении линии разграничения за май 2021 года благотворительного фонда «Право на защиту».



Как сообщают правозащитники, планируется обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкое», в частности, обустроить Центр административного обслуживания, навесы и т.д.).



«В связи с этим люди сталкиваются с неудобствами: частные лаборатории были перенесены ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убраны, навесов не было, а тротуарная дорога была разбита», – отмечается в отчете.



По данным правозащитников, ремонтные работы продлятся до конца лета.