«Заместителю мэра» Луганска сообщили о подозрении в сепаратизме

Так называемому заместителю главы администрации Луганска при группировке «ЛНР» заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



Его подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины (часть 1 статьи 109, часть 2 статья 110 Уголовного кодекса Украины).



«С 2015 года по настоящее время житель Луганска участвует в деятельности незаконного образованного органа власти — оккупационной администрации РФ в Луганской области. Находясь на занимаемой должности, подозреваемый выполняет указания оккупационной администрации РФ с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины, организовывает выполнение ничтожных законов, указов и распоряжений на временно оккупированной территории», — говорится в материалах следствия.



Сейчас «чиновник» объявлен в розыск.