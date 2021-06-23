Блокировка доступа МАГАТЭ: Кравчук обвинил РФ в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный Договор о нераспространении ядерного оружия тем, что блокирует доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным материалам на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook.



Он также отметил, что по этой причине Украина до сих пор не может предоставить МАГАТЭ расширенное заключение.



Кравчук добавил, что «в очередной раз во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций представители России вновь заблокировали рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы по безопасности».



Предложения украинской делегации по разблокированию работы КПВВ со стороны ОРДЛО, возвращению к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласованию плана разминирования и графика проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, а также освобождения всех удерживаемых лиц «остались без должной реакции российской стороны».