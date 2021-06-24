На Донетчине от ковида умерли еще три человека

В Донецкой области за сутки от осложнений, вызванных коронаиврусом, умерли три человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за минувшие сутки, 23 июня, в регионе выявлен 51 заболевший ковидом, так же, как и за 22 июня.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 491 случай коронавирусной болезни. Из них 87 492 человека выздоровели, а 2 338 умерли. Продолжают болеть 661 пациент.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 2274 человек, вторую дозу — 1711 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 67 473 человек, а второй — 24 552.