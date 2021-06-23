В Донецкой области зарегистрировали еще 6 смертей от коронавируса

Шесть новых летальных случаев, вызванных коронавирусом, зарегистрировали в Донецкой области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за минувшие сутки, 22 июня, в регионе выявлен 51 заболевший ковидом.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 440 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 395 человек выздоровели, а 2 335 умерли. Продолжают болеть 710 пациентов.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 759 человек, вторую дозу — 1905 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 65 199 человек, а второй — 22 841.

За сутки в Украине выявили 835 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 230 977 человек. Из них 2 155 261 пациент выздоровел, а 52 123 человека скончались.